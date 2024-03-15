Российский Центробанк поддержал идею создания жилищных депозитов. Такие вклады будут считаться целевыми средствами для накопления для покупки квартиры или дома. Соответствующий законопроект уже одобрен правительством.

Срок вклада будет начинаться от одного года, однако снять средства можно будет лишь для конкретной цели - покупки недвижимости. В это определение входит и приобретение части в долевом строительстве.

Страховка для таких вкладчиков должна быть оптимальной - до 10 миллионов рублей, против 1,4 миллиона для обычных вкладчиков. Также вкладчики автоматически получают приоритет в получении льготной ипотеки (в случае, если она приобретается в том же банке, где открыт вклад).