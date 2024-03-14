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Правила посуточной аренды жилья теперь будут защищать и соседей
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 3:00

Правила посуточной аренды жилья теперь будут защищать и соседей

Госдума приняла новый закон, позволяющий россиянам сдавать жилье в аренду посуточно. Правила определены в опубликованном документе.

Так, в частности, предполагается обязательное заключение договора аренды или безвозмездного пользования. Учтены также и интересы соседей - аренда будет возможна только в том случае, если права жителей дома не будут нарушены. В случае шума и беспорядков отвечать за это будут не только временные жильцы, но и сам арендодатель.

Обязательными стали и приборы учета энергоресурсов. Это необходимо для того, чтобы плата не ложилась на плечи всех жильцов, тогда как владелец недвижимости платит по усредненным нормативам при больших расходах.

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