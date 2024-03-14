Госдума приняла новый закон, позволяющий россиянам сдавать жилье в аренду посуточно. Правила определены в опубликованном документе.

Так, в частности, предполагается обязательное заключение договора аренды или безвозмездного пользования. Учтены также и интересы соседей - аренда будет возможна только в том случае, если права жителей дома не будут нарушены. В случае шума и беспорядков отвечать за это будут не только временные жильцы, но и сам арендодатель.

Обязательными стали и приборы учета энергоресурсов. Это необходимо для того, чтобы плата не ложилась на плечи всех жильцов, тогда как владелец недвижимости платит по усредненным нормативам при больших расходах.