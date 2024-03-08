Руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко рассказала о том, как грамотно подходить к покупке недвижимости. По ее словам, торговаться с первых секунд не следует. Для этого нужно найти объективные причины.
Как говорит эксперт, перед тем, как собрать аргументы для переговоров, стоит провести тщательный анализ рынка. При этом во время торга крайне не рекомендуется давить на личные обстоятельства: будь то беременность или другие личные проблемы. В результате продавец может склониться в сторону другого покупателя. Так же не приветствуется расхваливание других вариантов - вам попросту могу отказать.
Ученые из Австралии выяснили, как миндаль влияет на здоровье
Экспериментальное исследование, проведенное командой экспертов из университета Южной Австралии, выявило, что употребление миндаля в качестве перекуса способствует улучшению кардиометаболического здоровья.
Ученые из США: четверть населения Земли живет на территориях, подверженных опасности провалов грунта
Проседание земли, вызванное как естественными, так и антропогенными факторами, представляет геологическую угрозу, которая может привести к разрушению инфраструктуры.
Ученые разрабатывают новые методы восстановления зрения
Ученые из различных областей, включая инженеров, нейроученых и медиков, в том числе исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW), работают над разработкой методов восстановления зрения с использованием солнечных панелей, вживленных в глазное яблоко.
В Москве в честь Международного женского дня ожидается проведение сотен мероприятий
Праздничные активности включают бесплатные выставки, кинопоказы, тематические экскурсии, мастер-классы, концерты и спектакли.