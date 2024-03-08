Руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко рассказала о том, как грамотно подходить к покупке недвижимости. По ее словам, торговаться с первых секунд не следует. Для этого нужно найти объективные причины.

Как говорит эксперт, перед тем, как собрать аргументы для переговоров, стоит провести тщательный анализ рынка. При этом во время торга крайне не рекомендуется давить на личные обстоятельства: будь то беременность или другие личные проблемы. В результате продавец может склониться в сторону другого покупателя. Так же не приветствуется расхваливание других вариантов - вам попросту могу отказать.