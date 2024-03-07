В Гаджиево появились новые малоэтажные дома, квартиры в которых предназначены для военнослужащих Северного флота. Военные уже получили ключи от сданных служебных квартир. Дома построили по федеральной программе, в ближайшее время новоселье здесь будут отмечать 84 семьи.
Главы семей, которые займут первые квартиры, служат в числе солдат на ракетных подводных крейсерах, на многоцелевых атомных подлодках, а также в других воинских частях гарнизона.
- Квартиры распределяются в соответствии с очередью, среди получивших новые квартиры и участники специальной военной операции, - сообщил вице-адмирал Анатолий Коваленко. - На настоящий день все военнослужащие гарнизона обеспечены служебным жильем.
Командующий подводными силами Северного флота присутствовал на торжественном вручении ключей.
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