В Гаджиево появились новые малоэтажные дома, квартиры в которых предназначены для военнослужащих Северного флота. Военные уже получили ключи от сданных служебных квартир. Дома построили по федеральной программе, в ближайшее время новоселье здесь будут отмечать 84 семьи.

Главы семей, которые займут первые квартиры, служат в числе солдат на ракетных подводных крейсерах, на многоцелевых атомных подлодках, а также в других воинских частях гарнизона.

- Квартиры распределяются в соответствии с очередью, среди получивших новые квартиры и участники специальной военной операции, - сообщил вице-адмирал Анатолий Коваленко. - На настоящий день все военнослужащие гарнизона обеспечены служебным жильем.

Командующий подводными силами Северного флота присутствовал на торжественном вручении ключей.