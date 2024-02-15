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Рассрочка вместо ипотеки: доля таких сделок среди московских квартир растет
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:03

Рассрочка вместо ипотеки: доля таких сделок среди московских квартир растет

Новый формат сделок завоевывает популярность у москвичей, решившихся на покупку квартиры. Эксперты отметили рост спроса на рассрочку до 60% - и это только за январь 2024 года.

По словам специалистов, такой интерес наблюдается среди людей, которые не могут купить жилье за наличные деньги, а также исключают кредит по высоким ставкам (по 17-18% годовых). Играют роль не только ипотечные ставки, но и снижение спроса на вторичный рынок - он упал в три раза.

Эксперты рекомендуют заключать такие сделки только с помощью специалистов, чтобы избежать неприятных ситуацию. Человеческий фактор вполне может повлиять на процесс - люди либо выходят из сделки, либо меняют условия на ходу.

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