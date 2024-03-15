Правительство РФ рассматривает возможность увеличения поставок зерна. Для этого Минсельхозу будут выделены дополнительные средства, выделенные из резервного фонда. Об этом сообщили в пресс-релизе кабмина.

- Распоряжение направлено на увеличение объема запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, - сообщается в документе.

На данный момент речь идет только о зерне, однако уже шли обсуждения закупок сахара, сухого молока и сливочного масла. Окончательное решение депутаты пока не вынесли.

Пока же закуп зерна отложен до 26 марта. Это время необходимо для конкурсных процедур по отбору биржи-поставщика на следующие три года.