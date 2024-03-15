Правительство РФ рассматривает возможность увеличения поставок зерна. Для этого Минсельхозу будут выделены дополнительные средства, выделенные из резервного фонда. Об этом сообщили в пресс-релизе кабмина.
- Распоряжение направлено на увеличение объема запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, - сообщается в документе.
На данный момент речь идет только о зерне, однако уже шли обсуждения закупок сахара, сухого молока и сливочного масла. Окончательное решение депутаты пока не вынесли.
Пока же закуп зерна отложен до 26 марта. Это время необходимо для конкурсных процедур по отбору биржи-поставщика на следующие три года.
Компания Apple получила патент на боковой сенсорный дисплей для iPhone
Apple успешно получила патент от ведомства по патентам и товарным знакам США на инновационный боковой сенсорный дисплей для iPhone.
Ученые из Китая сообщили, что проживание в зеленых районах снижает риск болезни костей
Исследование, проведенное учеными из Китайского Центрального Южного университета, подтверждает значимость зеленых зон в мегаполисах для поддержания здоровья.
Гастроэнтеролог Кристофер Дж. Дамман: переизбыток соли - путь к диабету
Кристофер Дж. Дамман, д. м.н., выдающийся врач-гастроэнтеролог из Вашингтона, предупреждает о серьезном риске для здоровья, связанном с избыточным потреблением соли.
Фильм "Мадам Паутина" обернется для студии большими убытками и переедет из кинотеатров на сриминговые площадки
Блокбастер Мадам Паутина стартовал сразу на нескольких стриминговых платформах: Apple TV+ и Disney+. Фильм является частью единой всленной про Человека-Паука, правами на которого владеет компания Sony.