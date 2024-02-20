Египет решил не покупать российское зерно - замену страна нашла в лице Украины и Румынии. Об этом рассказал глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Египет был крупнейшим покупателем. А причиной отказа послужили слишком высокие, по мнению властей страны, цены.
- Мы последний тендер в Египте проиграли практически целиком и полностью, сообщил Злочевский. - Ни одна поставка не победила.
Также он добавил, что Египет был и остается крупнейшим покупателем, но такие провальные периоды уже случались.
Ключевую роль сыграла разница в ценах. Россия предложила свою продукцию по 245 долларов, тогда как Украина и Румыния снизили стоимость до 238 долларов.
Финские военные начали массово увольняться
Речь идет о тех солдатах, которые находились в резерве.
Венгрия не станет блокировать 13-й пакет антироссийских санкций
Венгрия не станет блокировать 13-й пакет санкций ЕС против России.
Ученые выделили опасные последствия стресса во время планирования беременности
Исследование, проведенное в клинике "Бригем энд уименс" и опубликованное в Journal of the Endocrine Society, выявило, что стресс во время планирования беременности, особенно в случае лечения бесплодия, может негативно сказываться на здоровье сердечно-сосудистой системы будущих матерей.
Врач Умнов предупреждает о вреде сочетания кофе с алкоголем
Врач Александр Умнов отмечает, что сочетание кофе с алкоголем может привести к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям, включая инфаркт миокарда, ишемический инсульт и гипертонию.