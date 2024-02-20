Египет решил не покупать российское зерно - замену страна нашла в лице Украины и Румынии. Об этом рассказал глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Египет был крупнейшим покупателем. А причиной отказа послужили слишком высокие, по мнению властей страны, цены.

- Мы последний тендер в Египте проиграли практически целиком и полностью, сообщил Злочевский. - Ни одна поставка не победила.

Также он добавил, что Египет был и остается крупнейшим покупателем, но такие провальные периоды уже случались.

Ключевую роль сыграла разница в ценах. Россия предложила свою продукцию по 245 долларов, тогда как Украина и Румыния снизили стоимость до 238 долларов.