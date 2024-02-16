Турция нашла выход после прекращения поставок пшеницы из нескольких стран. Теперь зерно в страну везут из России, а импорт уже дошел до 9 миллионов тонн, которые стали рекордными.

Еще в 2022 году закуп производился у 30 стран, которые совокупно поставляли примерно такое же количество пшеницы - около 8,9 миллионов тонн. Однако в 2023 году ситуация изменилась, когда сразу несколько стран перестали предоставлять Турции зерно.

В результате импорт из России вырос в 1,4 раза, составив итоговую стоимость 2,7 миллиарда долларов. Подросли поставки из Украины, Казахстана, Молдавии и Сирии, но уже не в таких масштабах.