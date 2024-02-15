Продажа многих зерновых продуктов, таких как смеси для завтраков, отруби или смеси для мучных изделий, оказалась под угрозой. Они исчезнут с прилавков, если их включат в федеральную государственную информационную систему (ФГИС) "Зерно", говорят эксперты.
По словам специалистов, исполнение требований программы приведет к значительным расходам, которые могут доходить до миллиардов рублей. В результате магазины просто будут отказываться от продажи товара.
Эту же информацию подтвердили и крупные ритейлы, такие как "Пятерочка", "Перекресток". Система, введенная в 2021 году, не вызывала проблем, пока не начали ужесточать ее использование.
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