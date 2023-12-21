Испания побила собственные рекорды по приобретению зерна у России

Октябрьская закупка Испанией зерна в России стала рекордной. За этот месяц страна приобрела боле 110 тысяч тонн - для сравнения, в предыдущем месяце эта цифра была в 14 раз меньше. До этого последний закуп был в январе 2023 года, тогда объем был лишь 46 тысяч тонн.

К следующей покупке Испания вернулась только в сентябре, постепенно увеличивая объемы. Страна стала лидером по приобретению - 55% пришлось на ее долю. Следующими в списке идут Италия (42 тысячи тонн) и Греция (38 тысяч тонн).

Подведение итогов года показало, что за последние 10 месяцев Евросоюз приобрел в России почти 1,2 миллиона тонн зерна. Это в 1,5 раза больше, чем обычно.