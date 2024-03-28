Представители рынка техники и электроники предупредили, что возможно повышение цен на товары. Аргументируют они это тем, что порог на беспошлинные покупки упадет с 1000 до 200 долларов, при этом продукция может возрасти в стоимости на 20 процентов.
Повышение порога до 1000 процентов было принято в период поддержки параллельного импорта, однако сейчас такой необходимости не существует. С первого апреля уровень вновь сократится до 200 долларов. В качестве примера приводят разницу с покупкой стоимостью 250 долларов - учитывая новые правила, цена товара составит 257,5 долларов.
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