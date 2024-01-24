На Краснодарский край пришелся подземный толчок - было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого оценивается в 4,5 балла. Об этом рассказали специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Прочувствовать колебания земли получилось у всех жителей региона. Как рассказывают очевидцы, понять о толчке помогли раскачивающиеся люстры и звенящая в сервантах посуда. Эпицентр обнаружен на глубине 35 километров, в 29 километрах от самого Краснодара.
На подземные толчки пожаловались и Тахтамукайского района Адыгеи. Обошлось без трагических происшествий.
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