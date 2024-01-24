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Жители Краснодарского края пережили землетрясение
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:52

Жители Краснодарского края пережили землетрясение

На Краснодарский край пришелся подземный толчок - было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого оценивается в 4,5 балла. Об этом рассказали специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Прочувствовать колебания земли получилось у всех жителей региона. Как рассказывают очевидцы, понять о толчке помогли раскачивающиеся люстры и звенящая в сервантах посуда. Эпицентр обнаружен на глубине 35 километров, в 29 километрах от самого Краснодара.

На подземные толчки пожаловались и Тахтамукайского района Адыгеи. Обошлось без трагических происшествий.

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