На Краснодарский край пришелся подземный толчок - было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого оценивается в 4,5 балла. Об этом рассказали специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Прочувствовать колебания земли получилось у всех жителей региона. Как рассказывают очевидцы, понять о толчке помогли раскачивающиеся люстры и звенящая в сервантах посуда. Эпицентр обнаружен на глубине 35 километров, в 29 километрах от самого Краснодара.

На подземные толчки пожаловались и Тахтамукайского района Адыгеи. Обошлось без трагических происшествий.