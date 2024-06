Во время визита к 21-й ракетной группе противовоздушной обороны ФРГ Владимир Зеленский вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил, что ожидает скорого принятия позитивных решений со стороны европейских государств относительно поставок двух-трех систем ПВО.



"Мы ведем совместную работу с нашими партнерами — как с Соединенными Штатами, так и с другими странами Европы, не хочу называть конкретные имена из Европы. Мы надеемся на благоприятные результаты в ближайшем будущем в отношении поставок двух-трех систем ПВО", — отметил Зеленский в видеоролике, опубликованном в социальной сети.



Российская сторона считает, что поставки оружия в Украину затрудняют урегулирование конфликта, напрямую вовлекая страны НАТО в ситуацию и представляют собой "опасную игру".



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся легальной мишенью для России.



По его мнению, США и НАТО напрямую причастны к конфликту, не только посредством поставок оружия, но и через подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.



В Кремле заявляли, что пополнение Украины оружием со стороны Запада не способствует диалогу и окажет негативное воздействие.

