Во время визита к 21-й ракетной группе противовоздушной обороны ФРГ Владимир Зеленский вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил, что ожидает скорого принятия позитивных решений со стороны европейских государств относительно поставок двух-трех систем ПВО.
"Мы ведем совместную работу с нашими партнерами — как с Соединенными Штатами, так и с другими странами Европы, не хочу называть конкретные имена из Европы. Мы надеемся на благоприятные результаты в ближайшем будущем в отношении поставок двух-трех систем ПВО", — отметил Зеленский в видеоролике, опубликованном в социальной сети.
Российская сторона считает, что поставки оружия в Украину затрудняют урегулирование конфликта, напрямую вовлекая страны НАТО в ситуацию и представляют собой "опасную игру".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся легальной мишенью для России.
По его мнению, США и НАТО напрямую причастны к конфликту, не только посредством поставок оружия, но и через подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
В Кремле заявляли, что пополнение Украины оружием со стороны Запада не способствует диалогу и окажет негативное воздействие.
Фото: www.dvidshub.net/Maj. Trevor Wild (it is in the public domain)
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