Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отправке в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного. Это решение было передано украинскими властями администрации США, сообщает ТАСС.

Газета The Washington Post (WP) опубликовала материал, в котором отмечается, что американская сторона, представленная в Белом доме, не поддержала и не возразила против этого шага со стороны президента Украины. Представители администрации США признали, что решение о смене главкома ВСУ является суверенным выбором Украины.

Это событие вызвало значительный общественный интерес и обсуждения как в Украине, так и за рубежом, в связи с его возможными последствиями для безопасности региона.