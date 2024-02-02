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WP: Решение Зеленского об отставке главкома ВСУ Залужного было передано властям США
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  • Приходько Александр
  • Опубликована вчера в 23:29

WP: Решение Зеленского об отставке главкома ВСУ Залужного было передано властям США

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отправке в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного. Это решение было передано украинскими властями администрации США, сообщает ТАСС.

Газета The Washington Post (WP) опубликовала материал, в котором отмечается, что американская сторона, представленная в Белом доме, не поддержала и не возразила против этого шага со стороны президента Украины. Представители администрации США признали, что решение о смене главкома ВСУ является суверенным выбором Украины.

Это событие вызвало значительный общественный интерес и обсуждения как в Украине, так и за рубежом, в связи с его возможными последствиями для безопасности региона.

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