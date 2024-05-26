Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент Украины утратил легитимность. Отсчет окончания срока начался с 21 мая. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.
- С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины. - подчеркнул Володин. - Все соглашения могут быть оспорены.
Также он добавил, что Зеленского можно назвать узурпатором. Все дело в том, что полномочия по закону прекратили свое действие, и даже объявление военного положения не может оправдать противоречие заявления конституции Украины.
Компания Metalplast представила на POLI AutoFEST 2024 тюнинг-проект на базе Dacia Duster
Компания Metalplast представила на POLI AutoFEST 2024 уникальный тюнинг-проект на базе Dacia Duster. Этот кроссовер, созданный из дизельного Duster, оснащен пневматической подвеской, передним электромотором от Nissan Leaf мощностью 215 л. с., аккумулятором на 55 кВт·ч и имеет запас хода до 350 км.
ТАСС: в Узбекистане создадут Агентство по атомной энергии
В Узбекистане создадут Агентство по атомной энергии для ведения государственной политики в области мирного использования атомной энергии. Эта новая структура будет создана на базе существующего Агентства по развитию атомной энергетики и перейдет от Министерства энергетики под управление Кабинета Министров.
В США разработали методику защиты материалов от бактериальных инфекций
В Технологическом институте Джорджии разработали инновационную методику защиты материалов от бактериальных инфекций без применения химикатов и антибиотиков.
Врач Кутушов: оливковое масло может помочь в защите от деменции
Врач-токсиколог Михаил Кутушов выделил оливковое масло как продукт, способный защитить мозг от деменции и других возрастных изменений.