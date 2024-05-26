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Володин: Зеленский больше не может выступать от имени Украины
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:23

Володин: Зеленский больше не может выступать от имени Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент Украины утратил легитимность. Отсчет окончания срока начался с 21 мая. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

- С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины. - подчеркнул Володин. - Все соглашения могут быть оспорены.

Также он добавил, что Зеленского можно назвать узурпатором. Все дело в том, что полномочия по закону прекратили свое действие, и даже объявление военного положения не может оправдать противоречие заявления конституции Украины.

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