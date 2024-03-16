Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов сообщил, что Украина начала трезво смотреть на ситуацию в стране. В результате Зеленскому может грозить трибунал, если его действия во время работы в правительстве будут расценены как военные преступления.
- Тот ущерб, который киевский режим во главе с Зеленским нанес украинскому народу, не сравним ни с чем, - сообщил Мурадов. - Судьба лидера киевского нацистского режима печальна и незавидна.
Понять, что граждане Украины относятся к нынешнему руководству достаточно скептически, можно благодаря опросам. Данные демонстрируют, что уровень поддержки Зеленского стремительно падает. Косвенно на это указывает и отказ Зеленского от новых выборов в 2024 году.
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