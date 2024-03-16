Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале, что Киев намерен произвести новые удары по России. Также лидер рассказал небольшие подробности о планах правительства.

Так, например, он похвастался, что военное руководство уже определило «самые уязвимые места», атаки на которые помогут нанести РФ максимальный урон. Об этом главные лица поговорили во время совещания.

Кроме того, между представителями кабмина и оборонно-промышленного комплекса Украины состоялось обсуждение производства дронов. Зеленский надеется, что новый высокотехнологичные механизмы, которые, по его мнению способна производить страна, будет более дальнобойным и мощным.