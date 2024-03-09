Канал "Agrerator News - Новости Украины" опубликовал видео, на котором зафиксирован провал переводчика-синхрониста президента Украины Владимира Зеленского. Специалист не смог адекватно перевести вопрос журналиста и речь турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Из-за несвязных фраз Зеленский был вынужден попросить обращаться к нему на английском языке. Неудачливого переводчика оперативно заменили, однако встреча в любом случае была скомкана.
Напомним, что президент Украины встретился с Эрдоганом в Стамбуле накануне, восьмого марта.
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