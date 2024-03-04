Лидер Киева Владимир Зеленский выступил с обвинениями в адрес Польши. Президент Украины считает, что ситуация, которая сейчас на границе, полностью вина противоположной стороны.
- Нужно найти решение в ситуации на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали, - сообщил Зеленский.
Он также отметил, что использовать конфликт между странами во внутриполитической борьбе неэтично. Напомним, что польские фермеры блокируют пограничный въезд машин из Украины, и совершают диверсии, высыпая зерно из фур и вагонов. Все дело в конкуренции - Брюссель отменил пошлину на ввоз украинской сельхозпродукции.
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Страны-кредиторы же, в свою очередь, на эти деньги помогли своим аграриям.
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