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Зеленский поделился о предложении Путина по поводу прекращения огня несколько лет назад
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:00

Зеленский поделился о предложении Путина по поводу прекращения огня несколько лет назад

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что лидер РФ Владимир Путин уже обращался к нему с предложением прекратить огонь еще в 2019 году. Об этом Киев заявил на пресс-конференции.

- Я говорил ему о том, что Минские соглашения не сработают, потому что сама идея отвода войск до линии столкновения не сработает, - сказал Зеленский. - Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня. Я не помню детали.

Разговор происходил во время саммита в Париже в 2019 году. В то же время Путин беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. После этого при возникновении конфликта Запад заявил о том, что Минские соглашения были лишь поводом усилить ВСУ для победы над Россией.

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