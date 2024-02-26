Президент Украины Владимир Зеленский признал, что лидер РФ Владимир Путин уже обращался к нему с предложением прекратить огонь еще в 2019 году. Об этом Киев заявил на пресс-конференции.

- Я говорил ему о том, что Минские соглашения не сработают, потому что сама идея отвода войск до линии столкновения не сработает, - сказал Зеленский. - Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня. Я не помню детали.

Разговор происходил во время саммита в Париже в 2019 году. В то же время Путин беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. После этого при возникновении конфликта Запад заявил о том, что Минские соглашения были лишь поводом усилить ВСУ для победы над Россией.