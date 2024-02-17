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Так нечестно: Зеленский считает, что превосходство российских войск выглядит несправедливо
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:17

Так нечестно: Зеленский считает, что превосходство российских войск выглядит несправедливо

Президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство тем, что силы Киева и Москвы неравны. Об этом он сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности.

- Эта война в целом несправедлива, и несправедлива с точки зрения преимущества, - пожаловался Зеленский. - Если у тебя артиллерия до 20 километров, а у России артиллерия 40 километров. Вот вам и ответ.

Как считает лидер Украины, это можно сравнить с противостоянием живого бойца и тяжелой боевой техники. Разница в силе противоречит идеологии войны, говорит Зеленский. Этим он обосновал и вынужденное отступление от Авдеевки, намекая на отсутствие постоянной помощи от Запада.

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