Президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство тем, что силы Киева и Москвы неравны. Об этом он сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности.

- Эта война в целом несправедлива, и несправедлива с точки зрения преимущества, - пожаловался Зеленский. - Если у тебя артиллерия до 20 километров, а у России артиллерия 40 километров. Вот вам и ответ.

Как считает лидер Украины, это можно сравнить с противостоянием живого бойца и тяжелой боевой техники. Разница в силе противоречит идеологии войны, говорит Зеленский. Этим он обосновал и вынужденное отступление от Авдеевки, намекая на отсутствие постоянной помощи от Запада.