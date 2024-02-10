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Опальный лидер: Зеленский скоро сможет примерить эту роль
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:09

Опальный лидер: Зеленский скоро сможет примерить эту роль

Агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой пророчит президенту Украины Владимиру Зеленскому звание опального лидера. Как считают авторы, ошибкой стала борьба с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным.

- Отвратительная борьба Зеленского с генералом обнажает раскол на Украине, - сообщает заголовок статьи.

Авторы уверены, что Зеленский выбрал самый неподходящий момент для отставки главкома. Их поддерживает издание Economist, которое писало про "новый этап" перед увольнением генерала. Газета Washington Post, в свою очередь, называет такие перестановки "рискованной встряской".

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