Агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой пророчит президенту Украины Владимиру Зеленскому звание опального лидера. Как считают авторы, ошибкой стала борьба с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным.

- Отвратительная борьба Зеленского с генералом обнажает раскол на Украине, - сообщает заголовок статьи.

Авторы уверены, что Зеленский выбрал самый неподходящий момент для отставки главкома. Их поддерживает издание Economist, которое писало про "новый этап" перед увольнением генерала. Газета Washington Post, в свою очередь, называет такие перестановки "рискованной встряской".