Агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой пророчит президенту Украины Владимиру Зеленскому звание опального лидера. Как считают авторы, ошибкой стала борьба с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным.
- Отвратительная борьба Зеленского с генералом обнажает раскол на Украине, - сообщает заголовок статьи.
Авторы уверены, что Зеленский выбрал самый неподходящий момент для отставки главкома. Их поддерживает издание Economist, которое писало про "новый этап" перед увольнением генерала. Газета Washington Post, в свою очередь, называет такие перестановки "рискованной встряской".
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