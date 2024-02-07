Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук обвинил Зеленского в подготовке к побегу. В качестве доказательства он предъявил покупку Зеленским предметов роскоши за границей, имея в виду яхты и недвижимость.

- Зеленский и не думает вкладывать деньги в Украину, ее экономику, оборону и государственность, - сказал Медведчук. - Вместо помощи пенсионерам, о которых Зеленский так плачет на Западе, он выводит «честно заработанные» на войне деньги в офшоры.

При этом, как говорит политик, президент Украины использует близкое окружение, оформляя на друзей имущество. Например, у двух его друзей появилось по яхте, стоимость которых составляет около 75 миллионов долларов.