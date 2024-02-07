Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук обвинил Зеленского в подготовке к побегу. В качестве доказательства он предъявил покупку Зеленским предметов роскоши за границей, имея в виду яхты и недвижимость.
- Зеленский и не думает вкладывать деньги в Украину, ее экономику, оборону и государственность, - сказал Медведчук. - Вместо помощи пенсионерам, о которых Зеленский так плачет на Западе, он выводит «честно заработанные» на войне деньги в офшоры.
При этом, как говорит политик, президент Украины использует близкое окружение, оформляя на друзей имущество. Например, у двух его друзей появилось по яхте, стоимость которых составляет около 75 миллионов долларов.
Ученые из Стэнфордского университета обнаружили новый класс биологических существ в микробиоме человека
Новый класс биологических существ был назван "Обелисками". Эти существа имеют палочковидную структуру и представляют собой промежуточное звено между вирусами и вироидами.
В Белоруссии начинается разработка вакцины от кариеса
Ректор Белорусского государственного медицинского университета, Сергей Рубникович, объявил о разработке вакцины от кариеса в Белоруссии. Новый проект, стартовавший в начале текущего года, предполагает сотрудничество с химиками и Национальной академией наук с целью создания препарата или вакцины, препятствующих образованию микроорганизмов, ответственных за кариес.
Диетолог предупреждает об опасности добавок, которые нелегально применяются в производстве хлеба
Некоторые производители добавляют вредные вещества, такие как семикарбазид и броматы, чтобы улучшить внешние характеристики выпечки. Эти добавки, хоть и делают хлеб более объёмным и аппетитным, могут иметь серьёзные последствия для здоровья, включая канцерогенное действие и разрушение важных витаминов и аминокислот.
Ученые выделили диету, которая помогает сохранить остроту ума в пожилом возрасте
Исследование, опубликованное в JAMA Neurology, выявило, что соблюдение средиземноморской диеты может помочь сохранить остроту ума в пожилом возрасте и сгладить проявления деменции.