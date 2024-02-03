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Зеленский сообщил Белому дому об увольнении Залужного
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:45

Зеленский сообщил Белому дому об увольнении Залужного

Киев официально сообщил Белому дому об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об это рассказали в публикации газеты Washington Post, ссылаясь на дополнительные источники.

- Зеленский решил уволить Залужного, - говорят авторы статьи.

Также в статье сообщили, что правительство США не поддержало принятое решение. Однако возражений от правительства тоже не поступило. Эксперты, с которыми беседовали авторы, допускают, что Зеленский может отложить решение, но считают это маловероятным.

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