Киев официально сообщил Белому дому об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об это рассказали в публикации газеты Washington Post, ссылаясь на дополнительные источники.
- Зеленский решил уволить Залужного, - говорят авторы статьи.
Также в статье сообщили, что правительство США не поддержало принятое решение. Однако возражений от правительства тоже не поступило. Эксперты, с которыми беседовали авторы, допускают, что Зеленский может отложить решение, но считают это маловероятным.
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Оклахоме
В США в штате Оклахома зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Актер Бикович лишился роли в "Белом лотосе" из-за Украины
Российский и сербский актёр Милош Бикович лишился роли в новом сезоне популярного сериала «Белый лотос» телекомпании HBO после критики МИД Украины.
Баннеры в поддержку Валиевой появились на зданиях в Москве
Банеры гласят «Камила, ты наша золотая!». Речь про фигуристку, которую на четыре года отстранили от соревнований.
Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" стал самым кассовым анимационным фильмом в России
"Три богатыря и Пуп Земли" режиссера Константина Феоктистова стал самым кассовым мультфильмом в России, достигнув кассовых сборов в размере 1 миллиарда рублей. Этот рекордный успех подтвержден данными Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), управляемой Фондом кино.