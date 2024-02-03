Киев официально сообщил Белому дому об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об это рассказали в публикации газеты Washington Post, ссылаясь на дополнительные источники.

- Зеленский решил уволить Залужного, - говорят авторы статьи.

Также в статье сообщили, что правительство США не поддержало принятое решение. Однако возражений от правительства тоже не поступило. Эксперты, с которыми беседовали авторы, допускают, что Зеленский может отложить решение, но считают это маловероятным.