Издание ABC опубликовало информацию о нынешнем положении Киева. Авторы считают, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в отчаянии из-за неудач на фронте и заблокированной помощи Запада.

- В отчаянии украинский лидер ожидает благоприятного изменения международной обстановки, - говорится в тексте. - Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы.

Отмечается также, что действия правительства выглядят неслаженными, а попытки СМИ создать образ возможностей, которыми обладает Украина, выглядят недостоверно.