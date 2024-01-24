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Положение Зеленского напоминает отчаяние
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:38

Положение Зеленского напоминает отчаяние

Издание ABC опубликовало информацию о нынешнем положении Киева. Авторы считают, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в отчаянии из-за неудач на фронте и заблокированной помощи Запада.

- В отчаянии украинский лидер ожидает благоприятного изменения международной обстановки, - говорится в тексте. - Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы.

Отмечается также, что действия правительства выглядят неслаженными, а попытки СМИ создать образ возможностей, которыми обладает Украина, выглядят недостоверно.

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