Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью в Риге обвинил США в недостаточной поддержке, рассказав о бедственном положении украинских пенсионеров. По его словам, позиция кандидата в президенты США, губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из конгресса, блокирующих выделение помощи Украине, грозит оставить пенсионеров без выплат.
- На зарплаты военным не давали, нам нужна была помощь на бюджет, - говорит Зеленский.
Политик уверен, чтобы если бы США выделяли достаточную помощь на зарплаты украинским военным, то в бюджете хватило бы средств на социальные выплаты. Однако пока финансирование Киева со стороны Запада стоит под большим вопросом. Страны ЕС постепенно отказываются от денежных вливаний. Зеленский также озвучил, что порядка 12 миллионов украинских пенсионеров пострадают из-за задержки финансирования.
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