Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский «политически уже умер». Об этом он заявил во время интервью радио New Voice, когда его попросили прокомментировать новый законопроект о мобилизации.

- Зеленский должен понять для себя, что он уже никогда больше не будет президентом, - сообщил Костенко. - Он должен понять, что политически он уже умер.

При этом политик уверен, что приоритет в принятии решений у Зеленского должен быть в отношении сохранения государства как такового. Меньше всего, по мнению Костенко, главу Киева должны волновать возможности переизбрания и поддержка рейтинга.