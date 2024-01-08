Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе с призывом «преподать урок» России. Причиной, по его мнению, должно стать проведение спецоперации. Для этого лидер Киева требует организовать единую оружейную промышленность - именно это будет гарантировать успех.
- Чтобы преподать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность, - с такой речью выступил Зеленский.
Единая оружейная промышленность, считает президент Украины, «обезопасит» континент от Российских войск. В этом мнении он не одинок похожие мысли уже высказывали президент Чехии и министр иностранных дел Италии.
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