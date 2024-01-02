Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу поведения граждан страны: по мнению лидера, они слишком зациклились на внутренних проблемах. Лидер уверен, что сейчас все должны сосредоточиться исключительно на военных действиях, пишет издание The Economist. В основном речь идет о мобилизации.
- Мобилизация - это не только вопрос отправки солдат на фронт, - сообщил Зеленский. - Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику.
Зеленский объяснил свою позицию так: при условии, что если украинцы будут и дальше концентрироваться на внутренней политике, тогда придется забыть о действиях на фронте и заняться выборами, сменой конституции и законов. Напомним, что ранее киевский лидер заявлял, что выборы во время военного положения проводить запрещено. Однако срок переизбрания президента назначен на март 2024 года. Состоятся выборы или нет - пока неизвестно.
В Британии свирепствует чесоточный клещ
Всплеск заболеваемости зафиксирован из-за нехватки медикаментов.
В Польше высказали идею переселять незаконных мигрантов в построенные нацистами концлагеря
Общество выразило негодование по поводу такого предложения, уже началось расследование.
Путин: Инфляция находится под строгим контролем
Об этом президент России сообщил во время встречи с военными.
С седьмого января в России будут ужесточены условия принятия на работу мигрантов
В ведомстве утвердили официальную форму, которую иностранцы в РФ обязаны будут заполнять при трудоустройстве.