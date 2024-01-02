Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу поведения граждан страны: по мнению лидера, они слишком зациклились на внутренних проблемах. Лидер уверен, что сейчас все должны сосредоточиться исключительно на военных действиях, пишет издание The Economist. В основном речь идет о мобилизации.

- Мобилизация - это не только вопрос отправки солдат на фронт, - сообщил Зеленский. - Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику.

Зеленский объяснил свою позицию так: при условии, что если украинцы будут и дальше концентрироваться на внутренней политике, тогда придется забыть о действиях на фронте и заняться выборами, сменой конституции и законов. Напомним, что ранее киевский лидер заявлял, что выборы во время военного положения проводить запрещено. Однако срок переизбрания президента назначен на март 2024 года. Состоятся выборы или нет - пока неизвестно.