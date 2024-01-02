Президент Украины Владимир Зеленский рассказал изданию Economist о военных планах на 2024 год. По словам киевского лидера, главной задачей станут военные операции, направленные против Крыма. Кроме того, ВСУ собираются сосредоточиться на обороне востока страны.
- Изолирование Крыма и подрыв военных возможностей России на полуострове представляют особую важность для нас, - сообщил Зеленский журналистам.
Президент Украины воодушевлен перспективами, так как навал будущую операцию в отношении Крыма "примером для всего мира". "Немедленной задачей" для украинских бойцов Зеленский назвал оборону Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева.
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