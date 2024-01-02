Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 89,6883
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 99,1919
Зеленский пришел в ярость после интервью Залужного
  1. Главная
  2. Мир
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:47

Зеленский пришел в ярость после интервью Залужного

Издание Financial Times обнародовало реакцию президента Владимира Зеленского на интервью главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам авторов статьи, после того как военный рассказал нюансы ситуации на фронте журналу The Economist, Зеленский пришел в ярость.

- До этого момента Залужный оставался в стороне от внимания СМИ, - пишут авторы публикации. - В ноябрьском интервью журналу The Economist он сказал, что ситуация зашла в тупик - запретное слово в правительственных кругах, которое привело президента в ярость.

Кроме того, в статье подчеркнули, что ни глава Киева, ни военное командование не собираются отвечать на массовый призыв украинцев на линию фронта.

Мир

Запад называет нынешнюю ситуацию в мире «провальной экономической войной с Россией»

Запад называет нынешнюю ситуацию в мире «провальной экономической войной с Россией»

Эксперт из Польши дал анализ происходящему на мировом "ринге".

Читать полностью
Новогоднее поздравление Макрона превратилось в агитацию против России

Новогоднее поздравление Макрона превратилось в агитацию против России

В своей речи президент Франции жестко высказался о России, однако сограждане его раскритиковали.

Читать полностью

Общество

Призывной возраст россиян повысили: теперь максимальная планка доходит до 30 лет

Призывной возраст россиян повысили: теперь максимальная планка доходит до 30 лет

В силу вступил указ президента РФ Владимира Путина, подписанный в ноябре 2023 года.

Читать полностью
Минэкономразвития предложило ввести тарифные квоты на экспорт рыбных консервов и морепродуктов в 2024 году

Минэкономразвития предложило ввести тарифные квоты на экспорт рыбных консервов и морепродуктов в 2024 году

Квоты планируется установить до 31 декабря 2024 года, согласно документу, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Пока определены лишь показатели для Калининградской области: 4,4 тыс. тонн для консервированной рыбы и 100 тонн для морепродуктов.

Читать полностью

Новости