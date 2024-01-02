Издание Financial Times обнародовало реакцию президента Владимира Зеленского на интервью главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам авторов статьи, после того как военный рассказал нюансы ситуации на фронте журналу The Economist, Зеленский пришел в ярость.

- До этого момента Залужный оставался в стороне от внимания СМИ, - пишут авторы публикации. - В ноябрьском интервью журналу The Economist он сказал, что ситуация зашла в тупик - запретное слово в правительственных кругах, которое привело президента в ярость.

Кроме того, в статье подчеркнули, что ни глава Киева, ни военное командование не собираются отвечать на массовый призыв украинцев на линию фронта.