Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что располагает данными о новом военном плане на 2024 год. Документы он получил во время заседания штаба Верховного Главнокомандующего, после чего сообщил об этом в своем Телеграм-канале.
Подробности, естественно, не разглашаются, только общие тезисы. В их числе возможные события в мировой политике и об общих ожиданиях.
Будущий год временем многих решений - глобальных решений, подчеркнул Зеленский. - Украине нужно уметь повлиять на них, чтобы иметь возможность достигать своих целей.
До этого в СМИ уже проходила информация о том, что Киев намерен сформировать оборонительную линию по всей границе фронта.
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Об этом заявил представитель ведомства Тарик Ахмад.
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