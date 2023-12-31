Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что располагает данными о новом военном плане на 2024 год. Документы он получил во время заседания штаба Верховного Главнокомандующего, после чего сообщил об этом в своем Телеграм-канале.

Подробности, естественно, не разглашаются, только общие тезисы. В их числе возможные события в мировой политике и об общих ожиданиях.

Будущий год временем многих решений - глобальных решений, подчеркнул Зеленский. - Украине нужно уметь повлиять на них, чтобы иметь возможность достигать своих целей.

До этого в СМИ уже проходила информация о том, что Киев намерен сформировать оборонительную линию по всей границе фронта.