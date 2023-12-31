Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 89,6883
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 99,1919
Зеленский получил военный план на 2024 год
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:08

Зеленский получил военный план на 2024 год

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что располагает данными о новом военном плане на 2024 год. Документы он получил во время заседания штаба Верховного Главнокомандующего, после чего сообщил об этом в своем Телеграм-канале.

Подробности, естественно, не разглашаются, только общие тезисы. В их числе возможные события в мировой политике и об общих ожиданиях.

Будущий год временем многих решений - глобальных решений, подчеркнул Зеленский. - Украине нужно уметь повлиять на них, чтобы иметь возможность достигать своих целей.

До этого в СМИ уже проходила информация о том, что Киев намерен сформировать оборонительную линию по всей границе фронта.

Мир

МИД Британии не собирается признавать голодомор на Украине геноцидом

МИД Британии не собирается признавать голодомор на Украине геноцидом

Об этом заявил представитель ведомства Тарик Ахмад.

Читать полностью
Врачи в Афинах стали участниками скандального события

Врачи в Афинах стали участниками скандального события

Врачи в Афинах стали участниками скандального события, проведя рождественскую вечеринку непосредственно в стенах больницы "Эритрос Ставрос". Инцидент вызвал волнение, привлекая внимание Минздрава Греции, который начал проверку.

Читать полностью

Общество

Минэкономразвития предложило ввести тарифные квоты на экспорт рыбных консервов и морепродуктов в 2024 году

Минэкономразвития предложило ввести тарифные квоты на экспорт рыбных консервов и морепродуктов в 2024 году

Квоты планируется установить до 31 декабря 2024 года, согласно документу, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Пока определены лишь показатели для Калининградской области: 4,4 тыс. тонн для консервированной рыбы и 100 тонн для морепродуктов.

Читать полностью
На новогодние каникулы россияне предпочитают разнообразие киножанров

На новогодние каникулы россияне предпочитают разнообразие киножанров

На новогодние каникулы россияне предпочитают разнообразие киножанров, выбирая традиционные советские новогодние фильмы вроде "Иронии судьбы, или С легким паром!" и "Иван Васильевич меняет профессию". Эти кинохиты включают в себя 22% предпочтений.

Читать полностью

Новости