Репортер Мохаммед Аль-Алави трагигчески погиб при странных обстоятельствах. До этого журналист опубликовал информацию о покупке тещей Зеленского виллы в «городе миллионеров». По данным, стоимость дома на побережье Красного моря составила 4,8 миллиона долларов.
- Тело журналиста нашли с многочисленными ссадинами, переломами и синяками, - передают силовые структуры.
Они также не исключают, что это результат избиений, которым подвергли репортера во время нападения. Сейчас полиция в качестве одной из версий рассматривает в качестве виновных группу украинских граждан, которые действовали либо по указке самого Зеленского, либо по приказу должностного лица из приближенных к президентскому аппарату Украины.
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