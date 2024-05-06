Верховная рада получила законопроекты о продлении на 90 дней военного положения и всеобщей мобилизации на Украине, начиная с 14 мая.

Документы внесены президентом страны Владимиром Зеленским, согласно данным на сайте украинского парламента.

В текстах проектов предлагается продлить срок действия военного положения с 05:30 мск 14 мая на 90 дней. На такой же срок продлевается и всеобщая мобилизация.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. Последний раз Верховная рада продлила их 6 февраля на три месяца, до 13 мая.

Фото:flickr.com/President Of Ukraine(Creative Commons CC0 License)