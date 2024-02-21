Госдума сегодня приняла решение запретить ловить рыбу в Баренцевом море у берегов России. Нижняя палата парламента России одобрила закон о денонсации соглашения от 1956 года, сообщает РИА "Новости". Соглашение действовало до настоящего времени, хотя уже были введены санкции на все остальные виды сотрудничества. Его расторжение инициировал Владимир Путин.
На заседании Госдумы замглавы Минсельхоза Максим Увайдов сообщил, что соглашение о рыболовстве с Великобританией действовало в одностороннем порядке и аналогичных прав ловить в британских моряках советские и позже российские рыбаки не имели.
Пикша и треска, которую ловили в наших водах, одни из любимых блюд жителей Туманного альбиона, по мнению Володина. Англия 68 лет ловила рыбу у наших берегов, а теперь будут вынуждены худеть и умнеть, сказал спикер Госдумы.
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