Грядущее лето станет в России самым жарким за всю историю метеонаблюдений, сообщают "Известия". Температура воздуха поднимется до рекордной отметки в 35 градусов тепла по цельсию уже в июне месяце. Такая жара будет в Москве, Твери, Калуге, а также Калининграде.
Не обойдет погодная аномалия и другие регионы нашей огромной страны. По данным метеорологов, рекорды будут побиты на Дальнем Востоке, Урале, в республиках Северного Кавказа, Сибири, а также в регионах Поволжья.
Ученые из США выявили, что способность пожилых людей разбираться в других людях ухудшается с возрастом
С возрастом люди становятся более уязвимыми к обману и эксплуатации. Для изучения этого явления использовалась социальная задача по азартным играм в Айове, показавшая, что различия в лицах влияют на принятие решений и обучение в разных возрастных группах.
Штат Гавайи в США готовится ввести климатический налог для туристов в размере $25
Решение ввести налог пришло в ответ на успешный опыт других стран, таких как Италия, Греция и Новая Зеландия, которые уже внедрили подобные меры. Собранные средства будут направлены на охрану окружающей среды, включая защиту пляжей и сокращение риска лесных пожаров.
Диетолог Несл опровергает миф о полезности черного шоколада
Диетолог Марион Несл указывает на недостаточное содержание антиоксидантов в этом продукте. Она отмечает, что добавление сахара и растительных масел в процессе изготовления шоколада снижает его полезные свойства.
Медики высказали опасения относительно применения препаратов для лечения болезни Альцгеймера
Хотя эти препараты могут замедлить ухудшение когнитивных функций, они также сопряжены с потенциальными серьезными побочными эффектами, такими как сокращение объема мозга и кровотечения.