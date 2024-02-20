Грядущее лето станет в России самым жарким за всю историю метеонаблюдений, сообщают "Известия". Температура воздуха поднимется до рекордной отметки в 35 градусов тепла по цельсию уже в июне месяце. Такая жара будет в Москве, Твери, Калуге, а также Калининграде.

Не обойдет погодная аномалия и другие регионы нашей огромной страны. По данным метеорологов, рекорды будут побиты на Дальнем Востоке, Урале, в республиках Северного Кавказа, Сибири, а также в регионах Поволжья.