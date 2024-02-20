Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.02.2024 : 92,349
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.02.2024 : 99,5589
Лето 2024 станет аномально жарким
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:43

Лето 2024 станет аномально жарким

Грядущее лето станет в России самым жарким за всю историю метеонаблюдений, сообщают "Известия". Температура воздуха поднимется до рекордной отметки в 35 градусов тепла по цельсию уже в июне месяце. Такая жара будет в Москве, Твери, Калуге, а также Калининграде.

Не обойдет погодная аномалия и другие регионы нашей огромной страны. По данным метеорологов, рекорды будут побиты на Дальнем Востоке, Урале, в республиках Северного Кавказа, Сибири, а также в регионах Поволжья.

Мир

Ученые из США выявили, что способность пожилых людей разбираться в других людях ухудшается с возрастом

Ученые из США выявили, что способность пожилых людей разбираться в других людях ухудшается с возрастом

С возрастом люди становятся более уязвимыми к обману и эксплуатации. Для изучения этого явления использовалась социальная задача по азартным играм в Айове, показавшая, что различия в лицах влияют на принятие решений и обучение в разных возрастных группах.

Читать полностью
Штат Гавайи в США готовится ввести климатический налог для туристов в размере $25

Штат Гавайи в США готовится ввести климатический налог для туристов в размере $25

Решение ввести налог пришло в ответ на успешный опыт других стран, таких как Италия, Греция и Новая Зеландия, которые уже внедрили подобные меры. Собранные средства будут направлены на охрану окружающей среды, включая защиту пляжей и сокращение риска лесных пожаров.

Читать полностью

Общество

Диетолог Несл опровергает миф о полезности черного шоколада

Диетолог Несл опровергает миф о полезности черного шоколада

Диетолог Марион Несл указывает на недостаточное содержание антиоксидантов в этом продукте. Она отмечает, что добавление сахара и растительных масел в процессе изготовления шоколада снижает его полезные свойства.

Читать полностью
Медики высказали опасения относительно применения препаратов для лечения болезни Альцгеймера

Медики высказали опасения относительно применения препаратов для лечения болезни Альцгеймера

Хотя эти препараты могут замедлить ухудшение когнитивных функций, они также сопряжены с потенциальными серьезными побочными эффектами, такими как сокращение объема мозга и кровотечения.

Читать полностью

Новости