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Завтра ночью появится в сети интервью Карлсона с Путиным
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 5:33

Завтра ночью появится в сети интервью Карлсона с Путиным

Видео интервью завтра, 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени появится в свободном доступе на сайте Tuckercarlson. Запись также выйдет в популярной в США соцсети X (запрещена в России).

В Евросоюзе уже обсуждается, как наказать свободного журналиста. Идет речь о санкциях со стороны ЕС против Такера Карлсона. В США считают, что в таком интервью "нет необходимости". В этом уверен координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, факт интервью уже подтвердил.

Ранее вышел анонс предстоящего интервью. Американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Россию несколько дней назад, сделал пятиминутное видео с крыши здания на фоне Кремля в Москве с рассказом о причинах, побудивших его приехать в Россию.

Журналист также хочет увидеть другие города и регионы нашей страны. Но стратегическая цель Карлсона — взять независимое интервью теперь и у лидера Украины, потому что по-сути, нормальных интервью для Запада ещё не было.



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