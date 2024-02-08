Видео интервью завтра, 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени появится в свободном доступе на сайте Tuckercarlson. Запись также выйдет в популярной в США соцсети X (запрещена в России).

В Евросоюзе уже обсуждается, как наказать свободного журналиста. Идет речь о санкциях со стороны ЕС против Такера Карлсона. В США считают, что в таком интервью "нет необходимости". В этом уверен координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, факт интервью уже подтвердил.

Ранее вышел анонс предстоящего интервью. Американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Россию несколько дней назад, сделал пятиминутное видео с крыши здания на фоне Кремля в Москве с рассказом о причинах, побудивших его приехать в Россию.

Журналист также хочет увидеть другие города и регионы нашей страны. Но стратегическая цель Карлсона — взять независимое интервью теперь и у лидера Украины, потому что по-сути, нормальных интервью для Запада ещё не было.





