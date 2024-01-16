В России рассматривается возможность введения запрета на импорт пивной продукции из стран, считающихся недружественными, сообщают "Аргументы и Факты".
Запрос об этом поступил от членов Госдумы, которые предложили включить пиво и пивные напитки в перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, подпадающих под ограничения ввоза из указанных стран. Германия, Литва и Латвия, лидирующие по экспорту пива в Россию, оказались под особым вниманием из-за их антироссийских позиций.
Несмотря на это, аналитики указывают, что алкогольный рынок в России остается привлекательным для иностранных бизнесменов, что связано с высокой прибыльностью. В свете подобных инициатив также рассматривается вопрос о запрете продажи безалкогольного пива подросткам.
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