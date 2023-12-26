В ГД предложили запретить демонстрацию сцен жестокости с детьми в новостях

Группа депутатов под председательством Ярослава Нилова из ЛДПР представила законопроект в Государственную Думу, направленный на запрет демонстрации сцен жестокости и физического насилия, совершаемого детьми до 18 лет, в новостных телепрограммах, сообщает ТАСС.

Инициатива предусматривает внесение соответствующих изменений в закон "О средствах массовой информации". Авторы законопроекта утверждают, что подобные сцены, транслируемые в СМИ, могут снижать способность детей к состраданию, вызывать агрессию и стимулировать психически неустойчивых сверстников к насилию.

Они считают, что обществу необходимо видеть лишь факт наказания виновных, а не подробности преступлений. Депутаты приходят к выводу, что подобный жанр следует исключить из новостных и информационных передач.