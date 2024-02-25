Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о том, что несогласных с СВО людей высылали в Украину. Об этом он сообщил в интервью Надане Фридрихсон.
- Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, сообщил Балицкий. - Тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента Российской Федерации.
Он подчеркнул, что это было необходимо для безопасности самих граждан, которых было "не переубедить". Власти таким образом смогли защитить от случаев самосуда, особенно, если высказывания были слишком резкими. Теперь же эта практика прекращена.
- Решением Совета безопасности РФ было принято решение о прекращении этой нормы по выселению, - говорит политик.
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