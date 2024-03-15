Эксперты издания Bloomberg оценили российскую экономику в период выборов. Как рассказали авторы статьи, динамика показывает уверенный рост, несмотря на санкции.
- В преддверии президентских выборов в России 15-17 марта общественное недовольство экономикой в основном отсутствует, - сообщается в публикации.
Также они отметили, что это достижение президента РФ Владимира Путина - удержать достойный уровень на фоне международной ситуации.
На росте экономики активно сказались розничный товарооборот, «белые» зарплаты, а также результаты промышленного производства, считают специалисты.
Европарламент задумался над требованиями Зеленского к Италии
С уточнениями к парламентариям обратился депутат от Италии.
Макрон сообщил, что Франция способна противостоять России
Президент надеется, что при эскалации "Россия не победит".
Производители бытовой техники саботируют поставки продукции в РФ
Компании блокируют параллельный импорт.
Экономисты порекомендовали методы защиты денег от инфляции
Лучшее средство – краткосрочные вклады.