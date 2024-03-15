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Запад отметил, что россияне довольны экономикой страны перед выборами
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:08

Запад отметил, что россияне довольны экономикой страны перед выборами

Эксперты издания Bloomberg оценили российскую экономику в период выборов. Как рассказали авторы статьи, динамика показывает уверенный рост, несмотря на санкции.

- В преддверии президентских выборов в России 15-17 марта общественное недовольство экономикой в основном отсутствует, - сообщается в публикации.

Также они отметили, что это достижение президента РФ Владимира Путина - удержать достойный уровень на фоне международной ситуации.

На росте экономики активно сказались розничный товарооборот, «белые» зарплаты, а также результаты промышленного производства, считают специалисты.

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