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Запад пророчит Украине еще большую потерю территорий
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:23

Запад пророчит Украине еще большую потерю территорий

Издание Business Insider опубликовало информацию о том, что после взятия Авдеевки российскими войсками, ВСУ будет отступать и дальше, освобождая новые территории.

- Украина все еще может потерять многое, поскольку российские военные продолжают идти дальше после взятия под контроль Авдеевки, - говорят авторы статьи.

Кроме того, журналисты подчеркнули, что темп продвижения бойцов РФ не снизился, и после Авдеевки было уже освобождены несколько деревень.

- Ресурсы Украины стремительно иссякают, - сделали акцент в публикации. - Если страна не сможет вовремя добыть необходимое оборудование и выстроить оборону, то русские через нее легко прорвутся.

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