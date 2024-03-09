Издание Business Insider опубликовало информацию о том, что после взятия Авдеевки российскими войсками, ВСУ будет отступать и дальше, освобождая новые территории.
- Украина все еще может потерять многое, поскольку российские военные продолжают идти дальше после взятия под контроль Авдеевки, - говорят авторы статьи.
Кроме того, журналисты подчеркнули, что темп продвижения бойцов РФ не снизился, и после Авдеевки было уже освобождены несколько деревень.
- Ресурсы Украины стремительно иссякают, - сделали акцент в публикации. - Если страна не сможет вовремя добыть необходимое оборудование и выстроить оборону, то русские через нее легко прорвутся.
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