Издание Business Insider опубликовало информацию о том, что после взятия Авдеевки российскими войсками, ВСУ будет отступать и дальше, освобождая новые территории.

- Украина все еще может потерять многое, поскольку российские военные продолжают идти дальше после взятия под контроль Авдеевки, - говорят авторы статьи.

Кроме того, журналисты подчеркнули, что темп продвижения бойцов РФ не снизился, и после Авдеевки было уже освобождены несколько деревень.