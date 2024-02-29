Британский военный эксперт Александр Меркурис рассказал о поспешном решении президента Франции Эммануэля Макрона собрать конференцию, посвященную Украине.
- Паника Макрона наводит на мысль, что они получают информацию с Украины, - рассказал военный в своем интервью. - А это говорит о том, что ситуация там еще хуже, чем известно даже нам, людям, следящим за ходом конфликта день за днем.
Также Меркурис напомнил, что Запад сейчас активно обсуждает отправку бойцов в ВСУ - это, по его мнению, является дополнительным доказательством того, что ситуация выходит из-под контроля.
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