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Эксперты считают, что у Макрона началась паника из—за Украины
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:55

Эксперты считают, что у Макрона началась паника из—за Украины

Британский военный эксперт Александр Меркурис рассказал о поспешном решении президента Франции Эммануэля Макрона собрать конференцию, посвященную Украине.

- Паника Макрона наводит на мысль, что они получают информацию с Украины, - рассказал военный в своем интервью. - А это говорит о том, что ситуация там еще хуже, чем известно даже нам, людям, следящим за ходом конфликта день за днем.

Также Меркурис напомнил, что Запад сейчас активно обсуждает отправку бойцов в ВСУ - это, по его мнению, является дополнительным доказательством того, что ситуация выходит из-под контроля.

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