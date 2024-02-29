Британский военный эксперт Александр Меркурис рассказал о поспешном решении президента Франции Эммануэля Макрона собрать конференцию, посвященную Украине.

- Паника Макрона наводит на мысль, что они получают информацию с Украины, - рассказал военный в своем интервью. - А это говорит о том, что ситуация там еще хуже, чем известно даже нам, людям, следящим за ходом конфликта день за днем.