Газета The New York Times опубликовала статью, в которой признала несостоятельность США в попытках отправить Россию в изоляцию. Санкции не повлияли на политическую и экономическую стабильность РФ, считают авторы.

- Присущая России сила, основанная на огромных запасах нефти и природного газа, обеспечила финансовую и политическую устойчивость, которая грозит пережить противодействие Запада, - говорится в публикации.

Еще два года назад, с начала спецоперации, Запад активно пытался повлиять на связи России и международных компаний. Однако, спустя время, стало понятно, что эти действия бессмысленны. При этом связи РФ с другими странами, не входящими в ЕС, только укрепились.