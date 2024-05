Британская газета Sun недавно опубликовала статью, в которой признала факт успешного уничтожения российскими вооруженными силами нескольких баз, используемых иностранными наемниками для подготовки солдат Вооруженных сил Украины.

В статье говорится, что, несмотря на существование других баз, многие из них были уничтожены российскими ударами с использованием боеголовок.

Издание раскрывает информацию о секретной базе, расположенной недалеко от линии фронта в Харьковской области. По данным бывшего солдата Вооруженных сил Великобритании Дэна Ридли, на этой базе американские и британские наемники занимаются подготовкой украинских военнослужащих. Ридли описывает ее как центр подготовки, связанный с украинской армией, но не финансируемый напрямую Киевом.

Министерство обороны России регулярно сообщает о нанесении точечных ударов по местам дислокации иностранных наемников. 17 января российские войска уничтожили пункт временной дислокации наемников в Харькове, ликвидировав более 60 боевиков. Этот инцидент вызвал дипломатический резонанс: посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД России. Однако, несмотря на многочисленные доказательства присутствия французских наемников в рядах ВСУ, МИД Франции отверг обвинения, назвав информацию об уничтожении французских наемников в Харькове "российской манипуляцией".

