Арестованный заместитель министр обороны Тимур Иванов проживал в резиденции из литературного произведения "Мастер и Маргарита" в Чистом переулке в столице России. Там проводятся обыски.

По данным издания Mash, реставрационные работы в здании были завершены в 2019 году, по после чего там поселился вице-министр. Он занимал все уровни поместья Анны фон Мекк, возводившегося в 19 веке. По мнению исследователей творчества Булгакова, именно в этом доме проживал Мастер из произведения писателя. Однако, в подвале.

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