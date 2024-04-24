Арестованный заместитель министр обороны Тимур Иванов проживал в резиденции из литературного произведения "Мастер и Маргарита" в Чистом переулке в столице России. Там проводятся обыски.
По данным издания Mash, реставрационные работы в здании были завершены в 2019 году, по после чего там поселился вице-министр. Он занимал все уровни поместья Анны фон Мекк, возводившегося в 19 веке. По мнению исследователей творчества Булгакова, именно в этом доме проживал Мастер из произведения писателя. Однако, в подвале.
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