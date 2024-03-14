Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.03.2024 : 91,5449
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.03.2024 : 100,1869
Самозащита может стать легальной: соответствующее предложение вынесли в Госдуме
  1. Главная
  2. Общество
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:32

Самозащита может стать легальной: соответствующее предложение вынесли в Госдуме

Защита собственного жилья может стать более безопасной в уголовном праве. Депутаты Государственной думы Российской Федерации от фракции ЛДПР рассматривают возможность ликвидации уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны.

Речь идет о защите на территории собственного жилища. Для этого необходимо ввести поправки в УК РФ, а одной из формулировок в законодательстве сделать принцип «мой дом - моя крепость».

Ранее в Думе рассматривался законопроект, по которому покупать оружие не смогу лица, проживающие в РФ менее, чем пять лет. Такая перестраховка необходима из-за большого количества мигрантов, считают чиновники.

Мир

Филиппо: Всего одна фраза Путина стала выговором для Макрона и Зеленского

Филиппо: Всего одна фраза Путина стала выговором для Макрона и Зеленского

Лидер французской партии усмотрел в словах президента РФ обращение к конкретным политикам.

Читать полностью
Варшава пересмотрела список своих послов в более чем 50 странах

Варшава пересмотрела список своих послов в более чем 50 странах

Соответствующий документ о кадровых перестановках уже подписан.

Читать полностью

Общество

Полки не опустеют: производитель популярных марок шоколада не отказывается от отгрузок в Россию

Полки не опустеют: производитель популярных марок шоколада не отказывается от отгрузок в Россию

Все поставки идут в штатном режиме.

Читать полностью
Правила посуточной аренды жилья теперь будут защищать и соседей

Правила посуточной аренды жилья теперь будут защищать и соседей

Сдавать квартиру в аренду посуточно можно будет на определенных условиях.

Читать полностью

Новости