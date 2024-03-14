Защита собственного жилья может стать более безопасной в уголовном праве. Депутаты Государственной думы Российской Федерации от фракции ЛДПР рассматривают возможность ликвидации уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны.
Речь идет о защите на территории собственного жилища. Для этого необходимо ввести поправки в УК РФ, а одной из формулировок в законодательстве сделать принцип «мой дом - моя крепость».
Ранее в Думе рассматривался законопроект, по которому покупать оружие не смогу лица, проживающие в РФ менее, чем пять лет. Такая перестраховка необходима из-за большого количества мигрантов, считают чиновники.
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