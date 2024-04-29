Захват вершины Часового Яра даст возможность вооруженным силам России активизировать наступление, заявил командующий Вооруженными силами Украины Михаил Онуфер, его высказывания приводит портал Страна.ua.

Онуфер отметил, что ВС РФ, занимая данную высоту, сможет эффективно действовать с нее. По его словам, Россия подтянет ближе свои противовоздушные системы обороны, будет способна скрыть технику между зданиями. ВСУ же в таком случае придется перемещать свою технику. В конце своей речи Михаил Онуфер заявил, что Часовов Яр станет для ВС РФ отправным пунктом для начала наступления на Константиновку.

Командующий добавил, что в случае захвата этого поселка российскими вооруженными силами конфликт перейдет в позиционную фазу, что очень невыгодно для Вооруженных сил Украины, неспособных закрепиться в деревнях: там отсутствуют здания, где можно успешно организовать оборону.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский выразил беспокойство по поводу трудного положения украинских военных на передовой. По его мнению, Россия находится в значительном преимуществе и активно атакует по всему фронту соприкосновения, что приводит к тактическим победам.

Самыми жаркими точками он назвал Ивановское и Часовой Яр на направлении в ДНР. Не менее сложная ситуация у Вооруженных сил Украины на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, пояснил генерал.

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