Американский миллиардер Илон Маск, узнав о готовности президента США Джо Байдена участвовать в дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, напомнил о предложении сойтись в поединке с главой Meta* Марком Цукербергом.



В своем посте в соцсетязх Маск выразил разочарование тем, что так и не получил отклика от Цукерберга на свое предложение.

"Если бы Цукерберг был таким же сильным... Я предлагаю ему сразиться в любом месте, в любое время и по любым правилам, но все, что я слышу (в ответ) - это звуки сверчков", - написал он в соцсетях.

Таким образом, Маск прокомментировал информацию о готовности Байдена провести как минимум два раунда дебатов с Трампом перед ноябрьскими выборами, начиная с июня.



В сентябре 2023 года Маск объявил, что Цукерберг отклонил идею провести поединок в Италии. После отказа в проведении боя в Колизее Маск предложил Цукербергу сойтись у него дома, как в "безопасном месте", на что Цукерберг ответил, что он "путешествует".



Источники в министерстве культуры Италии ранее сообщали, что ведомство не ведет переговоры с Маском и Цукербергом относительно проведения их поединка в римском Колизее.



По данным министерства культуры, Колизей давно доступен для платных высококлассных мероприятий, которые почти всегда проводятся в благотворительных целях. Позже издание Politico сообщило, что минкультуры Италии отказало богачам в использовании Колизея из-за планируемого ремонта.



Президент UFC Дэйн Уайт ранее заявил, что вел переговоры с Маском и Цукербергом относительно организации их поединка. По словам Уайта, оба предпринимателя серьезно заинтересованы в схватке.



По его мнению, поединок может состояться в выставочном формате в Лас-Вегасе и не будет подвергаться контролю атлетической комиссией. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных боевых искусств (ММА) Конор Макгрегор считает, что поединок между Маском и Цукербергом должен пройти под эгидой UFC.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Фото: www.flickr.com/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)