Американский миллиардер Илон Маск, узнав о готовности президента США Джо Байдена участвовать в дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, напомнил о предложении сойтись в поединке с главой Meta* Марком Цукербергом.
В своем посте в соцсетязх Маск выразил разочарование тем, что так и не получил отклика от Цукерберга на свое предложение.
"Если бы Цукерберг был таким же сильным... Я предлагаю ему сразиться в любом месте, в любое время и по любым правилам, но все, что я слышу (в ответ) - это звуки сверчков", - написал он в соцсетях.
Таким образом, Маск прокомментировал информацию о готовности Байдена провести как минимум два раунда дебатов с Трампом перед ноябрьскими выборами, начиная с июня.
В сентябре 2023 года Маск объявил, что Цукерберг отклонил идею провести поединок в Италии. После отказа в проведении боя в Колизее Маск предложил Цукербергу сойтись у него дома, как в "безопасном месте", на что Цукерберг ответил, что он "путешествует".
Источники в министерстве культуры Италии ранее сообщали, что ведомство не ведет переговоры с Маском и Цукербергом относительно проведения их поединка в римском Колизее.
По данным министерства культуры, Колизей давно доступен для платных высококлассных мероприятий, которые почти всегда проводятся в благотворительных целях. Позже издание Politico сообщило, что минкультуры Италии отказало богачам в использовании Колизея из-за планируемого ремонта.
Президент UFC Дэйн Уайт ранее заявил, что вел переговоры с Маском и Цукербергом относительно организации их поединка. По словам Уайта, оба предпринимателя серьезно заинтересованы в схватке.
По его мнению, поединок может состояться в выставочном формате в Лас-Вегасе и не будет подвергаться контролю атлетической комиссией. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных боевых искусств (ММА) Конор Макгрегор считает, что поединок между Маском и Цукербергом должен пройти под эгидой UFC.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Фото: www.flickr.com/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Местные жители уверяют, что Тбилиси безопасен для туристов, несмотря на протесты
В Тбилиси, Грузия, в последнее время происходят митинги против принятия нового закона об иноагентах, которые иногда перерастают в столкновения с силовиками.
Дебаты между Трампом и Байденом назначены на 27 июня
Телевизионный канал CNN подтвердил на своем веб-сайте, что организует первые предвыборные столкновения претендентов на президентский пост в Соединенных Штатах, Джо Байдена и Дональда Трампа, 27 июня в собственной телестудии в Атланте, штат Джорджия.
Ученые обнаружили новую планету похожую на Землю на орбите ультрахолодной звезды
Ученые проекта SPECULOOS обнаружили новую экзопланету SPECULOOS-3b, размером с Землю, на орбите ультрахолодного красного карлика, который находится в 55 световых годах от Земли.
Гастроэнтеролог Гарушьян: сильная тяга к сладкому может указывать на дефицит железа
Врач-гастроэнтеролог Григорий Гарушьян объяснил, что сильная тяга к сладкому может быть связана с дефицитом определенных микроэлементов, таких как магний или железо. Также этот симптом может возникать из-за стресса, недоедания или строгой диеты.