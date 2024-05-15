Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.05.2024 : 91,2573
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.05.2024 : 98,8267
Илон Маск напомнил, что готов к бою с Цукербергом
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 19:05

Илон Маск напомнил, что готов к бою с Цукербергом

Американский миллиардер Илон Маск, узнав о готовности президента США Джо Байдена участвовать в дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, напомнил о предложении сойтись в поединке с главой Meta* Марком Цукербергом.

В своем посте в соцсетязх Маск выразил разочарование тем, что так и не получил отклика от Цукерберга на свое предложение.

"Если бы Цукерберг был таким же сильным... Я предлагаю ему сразиться в любом месте, в любое время и по любым правилам, но все, что я слышу (в ответ) - это звуки сверчков", - написал он в соцсетях.

Таким образом, Маск прокомментировал информацию о готовности Байдена провести как минимум два раунда дебатов с Трампом перед ноябрьскими выборами, начиная с июня.

В сентябре 2023 года Маск объявил, что Цукерберг отклонил идею провести поединок в Италии. После отказа в проведении боя в Колизее Маск предложил Цукербергу сойтись у него дома, как в "безопасном месте", на что Цукерберг ответил, что он "путешествует".

Источники в министерстве культуры Италии ранее сообщали, что ведомство не ведет переговоры с Маском и Цукербергом относительно проведения их поединка в римском Колизее.

По данным министерства культуры, Колизей давно доступен для платных высококлассных мероприятий, которые почти всегда проводятся в благотворительных целях. Позже издание Politico сообщило, что минкультуры Италии отказало богачам в использовании Колизея из-за планируемого ремонта.

Президент UFC Дэйн Уайт ранее заявил, что вел переговоры с Маском и Цукербергом относительно организации их поединка. По словам Уайта, оба предпринимателя серьезно заинтересованы в схватке.

По его мнению, поединок может состояться в выставочном формате в Лас-Вегасе и не будет подвергаться контролю атлетической комиссией. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных боевых искусств (ММА) Конор Макгрегор считает, что поединок между Маском и Цукербергом должен пройти под эгидой UFC.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Фото: www.flickr.com/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Местные жители уверяют, что Тбилиси безопасен для туристов, несмотря на протесты

Местные жители уверяют, что Тбилиси безопасен для туристов, несмотря на протесты

В Тбилиси, Грузия, в последнее время происходят митинги против принятия нового закона об иноагентах, которые иногда перерастают в столкновения с силовиками.

Читать полностью
Дебаты между Трампом и Байденом назначены на 27 июня

Дебаты между Трампом и Байденом назначены на 27 июня

Телевизионный канал CNN подтвердил на своем веб-сайте, что организует первые предвыборные столкновения претендентов на президентский пост в Соединенных Штатах, Джо Байдена и Дональда Трампа, 27 июня в собственной телестудии в Атланте, штат Джорджия.

Читать полностью

Общество

Ученые обнаружили новую планету похожую на Землю на орбите ультрахолодной звезды

Ученые обнаружили новую планету похожую на Землю на орбите ультрахолодной звезды

Ученые проекта SPECULOOS обнаружили новую экзопланету SPECULOOS-3b, размером с Землю, на орбите ультрахолодного красного карлика, который находится в 55 световых годах от Земли.

Читать полностью
Гастроэнтеролог Гарушьян: сильная тяга к сладкому может указывать на дефицит железа

Гастроэнтеролог Гарушьян: сильная тяга к сладкому может указывать на дефицит железа

Врач-гастроэнтеролог Григорий Гарушьян объяснил, что сильная тяга к сладкому может быть связана с дефицитом определенных микроэлементов, таких как магний или железо. Также этот симптом может возникать из-за стресса, недоедания или строгой диеты.

Читать полностью

Новости