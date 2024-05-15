Телевизионный канал CNN подтвердил на своем веб-сайте, что организует первые предвыборные столкновения претендентов на президентский пост в Соединенных Штатах, Джо Байдена и Дональда Трампа, 27 июня в собственной телестудии в Атланте, штат Джорджия.
CNN заявил о проведении предвыборных дебатов между настоящим президентом Джо Байденом и бывшим лидером Дональдом Трампом 27 июня 2024 года в ключевом штате Джорджия. Организация состоится в студии телеканала CNN в Атланте, как сообщили представители телекомпании. CNN высказал свою готовность соблюдать условие Байдена о том, что в здании студии не будет присутствовать публика.
В заявлении телеканала так же говорится, что детали относительно модераторов дебатов и прочих важных аспектов будут объявлены позже.
Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Во Франции требуют правды о покушении на Фицо
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсетях выразил требование достичь истины относительно покушения на главу правительства Словакии Роберта Фицо из-за его позиции по Украине.
Фицо готовят замену, пишет издание Dennik N
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил несколько ранений в ходе покушения. Но раненному премьеру уже начали поиск возможной замены. Об этом сообщило новостное издание Dennik N.
Собчак отреагировала на уход Даудова с поста фразой "лишь бы не Москва"
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак крайне резко отреагировала на отставку Магомеда Даудова, занимавшего пост председателя парламента Чеченской Республики.
Певица Бузова назвала экс-бойфренда Майорова "лучшим"
Замужем Ольга Бузова была один раз — за Дмитрием Тарасовым. Последний ей изменил, что и стало причиной их развода.