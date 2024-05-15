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Дебаты между Трампом и Байденом назначены на 27 июня
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:57

Дебаты между Трампом и Байденом назначены на 27 июня

Телевизионный канал CNN подтвердил на своем веб-сайте, что организует первые предвыборные столкновения претендентов на президентский пост в Соединенных Штатах, Джо Байдена и Дональда Трампа, 27 июня в собственной телестудии в Атланте, штат Джорджия.

CNN заявил о проведении предвыборных дебатов между настоящим президентом Джо Байденом и бывшим лидером Дональдом Трампом 27 июня 2024 года в ключевом штате Джорджия. Организация состоится в студии телеканала CNN в Атланте, как сообщили представители телекомпании. CNN высказал свою готовность соблюдать условие Байдена о том, что в здании студии не будет присутствовать публика.

В заявлении телеканала так же говорится, что детали относительно модераторов дебатов и прочих важных аспектов будут объявлены позже.

Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license) ﻿

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